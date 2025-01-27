Зеленский прибыл в Польшу: примет участие в мероприятиях к 80-летию освобождения Аушвица, запланирован ряд встреч
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Аушвица. Во время визита запланированы встречи с президентом Евросовета Коштой и президентом Франции Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-летию освобождения Аушвица, во время визита запланированы встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільне", пишет УНН.
Детали
"Президент Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица", - цитирует издание Никифорова.
В программе визита, как сообщается, - также "двусторонние встречи, в частности, с президентом Евросовета Коштой и с президентом Франции Макроном".
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