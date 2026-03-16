Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и сексуальным домогательствам в армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, пишет УНН.

Детали

Документ вносит новые нормы в дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины и устав внутренней службы ВСУ.

Новые нормы обязывают каждого военнослужащего:

вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;

соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;

не допускать и удерживать других от недостойного поведения – как вербального, так и невербального, которое связано с дискриминацией по признакам пола, религии, этнического происхождения, социального статуса, места жительства; предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Военнослужащий, узнавший о фактах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, должен сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

В документе также закрепляется обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

