ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и сексуальным домогательствам в армии

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Президент подписал закон о новых правилах дисциплины в армии. Документ обязывает военных предотвращать домогательства и реагировать на факты насилия.

Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и сексуальным домогательствам в армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, пишет УНН.

Детали

Документ вносит новые нормы в дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины и устав внутренней службы ВСУ.

Новые нормы обязывают каждого военнослужащего:

  • вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;
    • соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;
      • не допускать и удерживать других от недостойного поведения – как вербального, так и невербального, которое связано с дискриминацией по признакам пола, религии, этнического происхождения, социального статуса, места жительства; предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

        Военнослужащий, узнавший о фактах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, должен сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

        В документе также закрепляется обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

        Ольга Розгон

