Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську

17:55 • 3170 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
17:43 • 7934 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16:39 • 8986 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 12092 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 12930 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 20777 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 11971 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15443 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26351 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 48855 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Каллас відповіла на слова Трампа з попередженням союзникам щодо Ормузької протоки зі згадкою про Україну16 березня, 08:57 • 9820 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 29958 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 23507 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 20440 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки15:07 • 10990 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 8108 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 20768 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 20727 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 23790 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 30255 перегляди
Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську

Київ • УНН

 • 1950 перегляди

Президент підписав закон про нові правила дисципліни в армії. Документ зобов'язує військових запобігати домаганням та реагувати на факти насильства.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Документ вносить нові норми до дисциплінарного статуту Збройних сил України та статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Нові норми зобов’язують кожного військовослужбовця:

  • поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;
    • дотримуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
      • не допускати та стримувати інших від негідної поведінки – як вербальної, так і невербальної, яка пов’язана з дискримінацією за ознаками статі, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання; запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи та недоторканості.

        Військовослужбовець, який дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, повинен повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

        У документі також закріплюється обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

        Довіреності, заповіти та розпорядження військових тепер можна оформити без нотаріуса16.03.26, 18:07 • 2358 переглядiв

