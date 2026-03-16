Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Документ вносить нові норми до дисциплінарного статуту Збройних сил України та статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Нові норми зобов’язують кожного військовослужбовця:

поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;

дотримуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

не допускати та стримувати інших від негідної поведінки – як вербальної, так і невербальної, яка пов’язана з дискримінацією за ознаками статі, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання; запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи та недоторканості.

Військовослужбовець, який дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, повинен повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

У документі також закріплюється обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

