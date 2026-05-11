Зеленский отреагировал на новые санкции Запада из-за похищения украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию, Канаду и Европейский Союз за новые санкции против российских структур и лиц, причастных к депортации и русификации украинских детей. Об этом глава государства сообщил в своем заявлении, передает УНН.

По словам Зеленского, под санкции Великобритании попали 85 физических и юридических лиц.

Это те, кто участвует в депортации украинских детей, навязывании им российской идеологии, русификации и милитаризации, а также в российских пропагандистских операциях

Канада, по словам главы государства, ввела санкции против еще 23 лиц и пяти организаций, причастных к незаконному перемещению украинских детей.

Они ответственны за незаконную депортацию и принудительное перемещение наших детей, включая их идеологическую обработку и милитаризацию

Отдельно президент прокомментировал новый санкционный пакет Европейского Союза.

По его словам, под ограничения попали 16 лиц и семь организаций, которые участвовали в незаконном вывозе украинских детей в россию.

Это те, кто "перепрошивает" идентичность украинских детей, способствует тому, чтобы они возненавидели родину и однажды взяли в руки оружие, чтобы воевать против Украины

Президент поблагодарил партнеров за принципиальную позицию и подчеркнул, что санкционное давление на россию должно продолжаться.

По словам Зеленского, международные партнеры учли ряд предложений Украины, в частности положения украинского санкционного пакета, принятого несколько недель назад.

Мы должны и впредь совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности