Первый транш из 90 млрд евро от ЕС может поступить Украине на следующей неделе - Кос

Европейский союз может произвести первый платеж из недавно согласованного пакета кредитов для Украины в размере 90 миллиардов евро на следующей неделе. Об этом заявила в понедельник комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце ЕС официально согласовал кредит в размере 90 миллиардов евро, который должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года.

"Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем произвести первые платежи", - сказала Кос журналистам в Брюсселе.

Напомним

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина планирует направить средства от первого транша европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро на внутреннее производство для защиты страны.

ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ