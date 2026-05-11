Первый транш из 90 млрд евро от ЕС может поступить Украине на следующей неделе - Кос
Киев • УНН
Марта Кос анонсировала первый платеж по кредиту на 90 миллиардов евро на следующей неделе. Средства пойдут на внутреннее оборонное производство Украины.
Европейский союз может произвести первый платеж из недавно согласованного пакета кредитов для Украины в размере 90 миллиардов евро на следующей неделе. Об этом заявила в понедельник комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В прошлом месяце ЕС официально согласовал кредит в размере 90 миллиардов евро, который должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года.
"Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем произвести первые платежи", - сказала Кос журналистам в Брюсселе.
Напомним
Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина планирует направить средства от первого транша европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро на внутреннее производство для защиты страны.
