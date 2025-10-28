$42.070.07
Эксклюзив
09:42 • 1696 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 4680 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 5480 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 6642 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10272 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 20034 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 18856 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12529 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47372 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69610 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Теги
Авторы
Зеленский объяснил, почему Украине нужны именно истребители Gripen

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Президент Владимир Зеленский объяснил, что истребители Gripen являются одними из самых полезных для Украины из-за их дешевизны, меньших потребностей в обслуживании и легкости освоения пилотами. Эти самолеты также удобны для применения широкого спектра вооружения, которое использует Украина.

Зеленский объяснил, почему Украине нужны именно истребители Gripen

Истребители Gripen являются одними из самых полезных для Украины, поскольку они дешевы и требуют меньше людей для обслуживания. Украинским пилотам будет легче научиться управлять ими, рассказал во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Gripen, например, является одним из фаворитов. Обслуживание этого истребителя – самое дешевое, потому что наименьшее количество людей должно быть задействовано. Для нашего пилота со специальностью и опытом – это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодны, они могут взлетать и садиться на трассы

 - пояснил Зеленский преимущества шведских истребителей.

Кроме того, по словам главы государства, важно, что истребители Gripen удобны в вопросе применения оружия.

Когда у нас еще не было F-16, мы уже начали находить инструменты, как применять западное оружие на наших украинских самолетах советского производства. Это отнимало у нас месяцы, мы не могли применять имеющиеся ракеты, потому что не было таких подвесов. И это было сложно. Но под нас разрабатывали, работали наши инженеры вместе с инженерами тех стран, чье оружие. Так вот относительно Gripen – на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно туда подцепить

- подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что по состоянию на сегодня Украина нуждается в трех разновидностях истребителей: F-16, Gripen и Rafale.

Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27.10.25, 09:25 • 44919 просмотров

Поэтому мы выбрали три параллельные платформы: F-16, Gripen и Rafale – современный французский самолет, его привлекательность в то время была в том, что мне нужно было договариваться только с Францией. Это важно. Сложность в том, что был также высокий запрос на Rafale в мире и, соответственно, очереди на производство и поставки

- подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поставку 150 самолетов JAS 39 Gripen, ведь не часть украинских гарантий безопасности.

Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, ее надо выполнить. Сейчас действительно исторический шаг. Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen - и это хороший выбор. Сильная авиационная платформа и хорошо подходит для украинских условий

- пояснил Зеленский.  

Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen24.10.25, 15:47 • 124738 просмотров

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Франция
Швеция
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon