Зеленский объяснил, почему Украине нужны именно истребители Gripen

Истребители Gripen являются одними из самых полезных для Украины, поскольку они дешевы и требуют меньше людей для обслуживания. Украинским пилотам будет легче научиться управлять ими, рассказал во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Gripen, например, является одним из фаворитов. Обслуживание этого истребителя – самое дешевое, потому что наименьшее количество людей должно быть задействовано. Для нашего пилота со специальностью и опытом – это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодны, они могут взлетать и садиться на трассы

Кроме того, по словам главы государства, важно, что истребители Gripen удобны в вопросе применения оружия.

Когда у нас еще не было F-16, мы уже начали находить инструменты, как применять западное оружие на наших украинских самолетах советского производства. Это отнимало у нас месяцы, мы не могли применять имеющиеся ракеты, потому что не было таких подвесов. И это было сложно. Но под нас разрабатывали, работали наши инженеры вместе с инженерами тех стран, чье оружие. Так вот относительно Gripen – на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно туда подцепить

Глава государства также добавил, что по состоянию на сегодня Украина нуждается в трех разновидностях истребителей: F-16, Gripen и Rafale.

Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT

Поэтому мы выбрали три параллельные платформы: F-16, Gripen и Rafale – современный французский самолет, его привлекательность в то время была в том, что мне нужно было договариваться только с Францией. Это важно. Сложность в том, что был также высокий запрос на Rafale в мире и, соответственно, очереди на производство и поставки