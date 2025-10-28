$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 4722 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 10605 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 10600 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 11050 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 12365 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 24712 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 21913 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
06:38 • 12753 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47493 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Зеленський пояснив, чому Україні потрібні саме винищувачі Gripen

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Президент Володимир Зеленський пояснив, що винищувачі Gripen є одними з найкорисніших для України через їхню дешевизну, менші потреби в обслуговуванні та легкість освоєння пілотами. Ці літаки також зручні для застосування широкого спектру озброєння, що використовує Україна.

Зеленський пояснив, чому Україні потрібні саме винищувачі Gripen

Винищувачі Gripen є одними з найкорисніших для України, оскільки вони дешеві та потребують менше людей для обслуговування. Українським пілотам буде легше навчитися керувати ними, розповів під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Gripen, наприклад, є одним з фаворитів. Обслуговування цього винищувача – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора роки навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, вони можуть злітати і сідати на траси

 - пояснив Зеленський переваги шведських винищувачів.

Крім того, за словами глави держави, важливо, що винищувачі Gripen зручні в питанні застосування зброї.

Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо Gripen – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити

- наголосив Зеленський.

Глава держави також додав, що станом на сьогодні Україна потребує три різновиди винищувачів: F-16, Gripen і Rafale.

Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27.10.25, 09:25 • 44963 перегляди

Тому ми обрали три паралельні платформи: F-16, Gripen та Rafale – сучасний французький літак, його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на Rafale у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання

- підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на постачання 150 літаків JAS 39 Gripen, адже не частина українських гарантій безпеки.

Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, його треба виконати. Зараз дійсно історичний крок. Домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen - і це хороший вибір. Сильна авіаційна платформа і добре підходить для українських умов

- пояснив Зеленський.  

Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen24.10.25, 15:47 • 124740 переглядiв

Павло Зінченко

