Зеленський пояснив, чому Україні потрібні саме винищувачі Gripen
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський пояснив, що винищувачі Gripen є одними з найкорисніших для України через їхню дешевизну, менші потреби в обслуговуванні та легкість освоєння пілотами. Ці літаки також зручні для застосування широкого спектру озброєння, що використовує Україна.
Винищувачі Gripen є одними з найкорисніших для України, оскільки вони дешеві та потребують менше людей для обслуговування. Українським пілотам буде легше навчитися керувати ними, розповів під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
Gripen, наприклад, є одним з фаворитів. Обслуговування цього винищувача – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора роки навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, вони можуть злітати і сідати на траси
Крім того, за словами глави держави, важливо, що винищувачі Gripen зручні в питанні застосування зброї.
Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо Gripen – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити
Глава держави також додав, що станом на сьогодні Україна потребує три різновиди винищувачів: F-16, Gripen і Rafale.
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27.10.25, 09:25 • 44963 перегляди
Тому ми обрали три паралельні платформи: F-16, Gripen та Rafale – сучасний французький літак, його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на Rafale у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на постачання 150 літаків JAS 39 Gripen, адже не частина українських гарантій безпеки.
Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, його треба виконати. Зараз дійсно історичний крок. Домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen - і це хороший вибір. Сильна авіаційна платформа і добре підходить для українських умов
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen24.10.25, 15:47 • 124740 переглядiв