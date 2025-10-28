Зеленський пояснив, чому Україні потрібні саме винищувачі Gripen

Винищувачі Gripen є одними з найкорисніших для України, оскільки вони дешеві та потребують менше людей для обслуговування. Українським пілотам буде легше навчитися керувати ними, розповів під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Gripen, наприклад, є одним з фаворитів. Обслуговування цього винищувача – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора роки навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, вони можуть злітати і сідати на траси

Крім того, за словами глави держави, важливо, що винищувачі Gripen зручні в питанні застосування зброї.

Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо Gripen – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити