Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку ко второму Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, встретился с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

Встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Рассказал о реализации решений первого Саммита мира и подготовке ко второму Саммиту. Обсудили, как расширить представительство государств Глобального Юга - заявил президент Украины.

По его словам, только единство глобальных лидеров может заставить Путина прекратить войну, а все мирные предложения, основанные на ее замораживании, являются бесперспективными.

Напомним,

Во время визита в США, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Панамы Хосе Мулино. Они обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию Формулы мира.