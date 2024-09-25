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Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до другого Саміту миру

Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до другого Саміту миру

Київ • УНН

 • 14686 перегляди

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з лідером Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з лідером  Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Деталі

Зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту. Обговорили, як розширити представництво держав Глобального Півдня

- заявив президент України. 

За його словами, лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, є безперспективними.

Нагадаємо

Під час візиту до США, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Панами Хосе Муліно. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію Формули миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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