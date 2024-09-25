Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до другого Саміту миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з лідером Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру.
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, зустрівся з лідером Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.
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Зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту. Обговорили, як розширити представництво держав Глобального Півдня
За його словами, лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, є безперспективними.
Нагадаємо
Під час візиту до США, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Панами Хосе Муліно. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію Формули миру.