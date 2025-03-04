Зеленский обсудил с премьером Британии видение следующих шагов для достижения мира
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с премьер-министром Британии по поводу следующих шагов для достижения мира. Стороны обменялись видением ситуации и обсудили координацию позиций для как можно более быстрого завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Китом Стармером развитие событий. Также они обменялись видением следующих шагов для достижения мира, передает УНН.
Говорил с Премьер-министром Великобритании Китом Стармером. Обсудили развитие событий и обменялись видением следующих шагов. Координируем позиции и делаем все возможное, чтобы как можно скорее достичь гарантированного мира и положить конец этой войне
Президент подчеркнул, что мир нужен всем.
Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо. Спасибо за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности
Добавим
4 марта сообщалось, что пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кита Стармера сказал, что британский премьер-министр разговаривал с президентом США Дональдом Трампом накануне, чтобы обсудить Украину.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.