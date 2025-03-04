Прем'єр Британії Стармер напередодні розмовляв із Трампом про Україну

Прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сказав, що британський прем'єр-міністр розмовляв з президентом США Дональдом Трампом напередодні, щоб обговорити Україну, пише УНН з посиланням на Sky News.

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З його слів, розмова відбулася вчора ввечері (last night).

Прессекретар сказав, що Стармер і Трамп об’єднані метою забезпечення надійного та тривалого миру в Україні.

Однак він відмовився від коментарів, коли його запитали, чи повідомляв Трамп Стармеру про свої плани призупинити військову допомогу США Україні.

Як зазначає The Guardian, речник Стармера відмовився повідомити, чи відбулася розмова до або після того, як Трамп оголосив про призупинення військової допомоги США Україні. Він такоє відмовився прямо коментувати призупинення підтримки з боку США.

Доповнення

Раніше речник МЗС Польщі заявив, що Трамп не проконсультувався з союзниками, перш ніж ухвалити рішення призупинити допомогу Україні.