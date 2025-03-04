Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Киара Стармер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу Украины. Представители Стармера отказались комментировать детали обсуждения военной помощи США.
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера сказал, что британский премьер-министр разговаривал с президентом США Дональдом Трампом накануне, чтобы обсудить Украину, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По его словам, разговор состоялся вчера вечером (last night).
Пресс-секретарь сказал, что Стармер и Трамп объединены целью обеспечения надежного и длительного мира в Украине.
Однако он отказался от комментариев, когда его спросили, сообщал ли Трамп Стармеру о своих планах приостановить военную помощь США Украине.
Как отмечает The Guardian, пресс-секретарь Стармера отказался сообщить, состоялся ли разговор до или после того, как Трамп объявил о приостановлении военной помощи США Украине. Он также отказался прямо комментировать приостановку поддержки со стороны США.
Дополнение
Ранее пресс-секретарь МИД Польши заявил, что Трамп не консультировался с союзниками, прежде чем принять решение приостановить помощь Украине.