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Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Киев • УНН

 • 47092 просмотра

Премьер-министр Британии Киара Стармер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу Украины. Представители Стармера отказались комментировать детали обсуждения военной помощи США.

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера сказал, что британский премьер-министр разговаривал с президентом США Дональдом Трампом накануне, чтобы обсудить Украину, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По его словам, разговор состоялся вчера вечером (last night).

Пресс-секретарь сказал, что Стармер и Трамп объединены целью обеспечения надежного и длительного мира в Украине.

Однако он отказался от комментариев, когда его спросили, сообщал ли Трамп Стармеру о своих планах приостановить военную помощь США Украине.

Как отмечает The Guardian, пресс-секретарь Стармера отказался сообщить, состоялся ли разговор до или после того, как Трамп объявил о приостановлении военной помощи США Украине. Он также отказался прямо комментировать приостановку поддержки со стороны США.

Дополнение

Ранее пресс-секретарь МИД Польши заявил, что Трамп не консультировался с союзниками, прежде чем принять решение приостановить помощь Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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