З НАТО та у форматі "Рамштайн" щодо рішення Трампа щодо допомоги Україні не консультувалися - МЗС Польщі

Речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив журналістам у вівторок, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити допомогу Україні було ухвалено без консультацій із союзниками як всередині НАТО, так і групі у форматі "Рамштайн", пише УНН.

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Це було зроблено без будь-якої інформації чи консультацій - ні з союзниками по НАТО, ні з групою у форматі "Рамштайн", яка займається підтримкою воюючої України - наголосив Вронський.

З його слів, як цитує PAP, згідно з позицією МЗС Польщі, "це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна".

За його словами, заява голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн свідчить про те, що це питання також обговорять лідери ЄС на спеціальному саміті в четвер.

Речник МЗС Польщі зазначив, що "стосовно позиції Польщі можу лише повторити: Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією".

Вронський додав, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський "веде постійні консультації з нашими союзниками - не лише європейськими", навівши як приклад недавній візит до Японії.

Доповнення

Адміністрація Трампа не ухвалила жодного нового пакету військової допомоги Україні з моменту приходу до влади, але дозволила надсилати зброю в межах останнього пакету, схваленого за часів експрезидента Джо Байденом.

