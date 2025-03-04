С НАТО и в формате "Рамштайн" по поводу решения Трампа о помощи Украине не консультировались - МИД Польши

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18272 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35562 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68374 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218437 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125544 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393909 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312730 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214190 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244440 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255269 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16941 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12716 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13647 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16501 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14004 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134674 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218437 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393909 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255701 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312730 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4548 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16596 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47281 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72655 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57704 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

С НАТО и в формате "Рамштайн" по поводу решения Трампа о помощи Украине не консультировались - МИД Польши

Киев • УНН

 • 18310 просмотра

МИД Польши заявил, что Трамп приостановил помощь Украине без консультаций с НАТО и группой "Рамштайн". Польша подтверждает продолжение поддержки Украины и проводит консультации с союзниками.

С НАТО и в формате "Рамштайн" по поводу решения Трампа о помощи Украине не консультировались - МИД Польши

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский сообщил журналистам во вторник, что решение президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине было принято без консультаций с союзниками как внутри НАТО, так и в группе в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Это было сделано без какой-либо информации или консультаций – ни с союзниками по НАТО, ни с группой в формате "Рамштайн", которая занимается поддержкой воюющей Украины

- подчеркнул Вронский.

По его словам, как цитирует PAP, согласно позиции МИД Польши, "это очень важное решение, и ситуация очень серьезная".

По его словам, заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен свидетельствует о том, что этот вопрос также обсудят лидеры ЕС на специальном саммите в четверг.

Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что "что касается позиции Польши, могу лишь повторить: Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией".

Вронский добавил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский "ведет постоянные консультации с нашими союзниками - не только европейскими", приведя в пример недавний визит в Японию.

Дополнение

Администрация Трампа не приняла ни одного нового пакета военной помощи Украине с момента прихода к власти, но разрешила отправлять оружие в рамках последнего пакета, одобренного во времена экс-президента Джо Байдена.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Япония
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85