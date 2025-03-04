С НАТО и в формате "Рамштайн" по поводу решения Трампа о помощи Украине не консультировались - МИД Польши
Киев • УНН
МИД Польши заявил, что Трамп приостановил помощь Украине без консультаций с НАТО и группой "Рамштайн". Польша подтверждает продолжение поддержки Украины и проводит консультации с союзниками.
Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский сообщил журналистам во вторник, что решение президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине было принято без консультаций с союзниками как внутри НАТО, так и в группе в формате "Рамштайн", пишет УНН.
Это было сделано без какой-либо информации или консультаций – ни с союзниками по НАТО, ни с группой в формате "Рамштайн", которая занимается поддержкой воюющей Украины
По его словам, как цитирует PAP, согласно позиции МИД Польши, "это очень важное решение, и ситуация очень серьезная".
По его словам, заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен свидетельствует о том, что этот вопрос также обсудят лидеры ЕС на специальном саммите в четверг.
Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что "что касается позиции Польши, могу лишь повторить: Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией".
Вронский добавил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский "ведет постоянные консультации с нашими союзниками - не только европейскими", приведя в пример недавний визит в Японию.
Дополнение
Администрация Трампа не приняла ни одного нового пакета военной помощи Украине с момента прихода к власти, но разрешила отправлять оружие в рамках последнего пакета, одобренного во времена экс-президента Джо Байдена.