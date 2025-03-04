Зеленський обговорив з премʼєром Британії бачення наступних кроків для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розвиток подій. Також вони обмінялися баченням наступних кроків для досягнення миру, передає УНН.

Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків. Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні

Президент наголосив, що мир потрібен усім.

Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно. Дякую за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки