Зеленський обговорив з премʼєром Британії бачення наступних кроків для досягнення миру
Київ • УНН
Президент України провів розмову з прем'єр-міністром Британії щодо наступних кроків для досягнення миру. Сторони обмінялися баченням ситуації та обговорили координацію позицій для якнайшвидшого завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розвиток подій. Також вони обмінялися баченням наступних кроків для досягнення миру, передає УНН.
Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків. Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні
Президент наголосив, що мир потрібен усім.
Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно. Дякую за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки
Додамо
4 березня повідомлялося, що прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сказав, що британський прем'єр-міністр розмовляв з президентом США Дональдом Трампом напередодні, щоб обговорити Україну.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".
Також Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.