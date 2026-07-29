Зеленский обсудил с Макроном встречу с Трампом и предложил помощь в тушении пожаров
Киев • УНН
Президент Украины проинформировал французского коллегу о деталях встреч в США. Зеленский предложил Франции помощь украинских специалистов в тушении масштабных пожаров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне об итогах переговоров в США, предложил Франции помощь в тушении пожаров, пишет УНН.
По пути из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном. Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги. Благодарю за готовность помогать и прилагать все необходимые усилия
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Президент указал, что французский коллега рассказал о масштабных пожарах во Франции.
"Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут подключиться к тушению пожаров", - отметил Зеленский.
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"Говорили также подробно о подготовке к зиме – поставках пакетов для ПВО и энергетики, в которых мы нуждаемся. Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину. Спасибо!" - подчеркнул Зеленский.
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