Зеленский обсудил с Макроном встречу с Трампом и предложил помощь в тушении пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне об итогах переговоров в США, предложил Франции помощь в тушении пожаров, пишет УНН.

По пути из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном. Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги. Благодарю за готовность помогать и прилагать все необходимые усилия - написал Зеленский в соцсетях.

Говорили об активизации дипломатического процесса: Зеленский сообщил первые детали "хорошей встречи" с Трампом

Президент указал, что французский коллега рассказал о масштабных пожарах во Франции.

"Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут подключиться к тушению пожаров", - отметил Зеленский.

Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары

"Говорили также подробно о подготовке к зиме – поставках пакетов для ПВО и энергетики, в которых мы нуждаемся. Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину. Спасибо!" - подчеркнул Зеленский.

Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot