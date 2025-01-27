Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с президентом Франции относительно дальнейшей поддержки и сотрудничества в сфере безопасности. Стороны обсудили формат гарантий безопасности и поддержку вступления Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном дальнейшую поддержку Украины, а также возможный формат гарантий безопасности для Украины и всей Европы, передает УНН.
Встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины. Особое внимание уделили сотрудничеству по безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС
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