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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности

Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности

Киев  •  УНН

 • 5883 просмотра

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Президент Украины провел встречу с президентом Франции относительно дальнейшей поддержки и сотрудничества в сфере безопасности. Стороны обсудили формат гарантий безопасности и поддержку вступления Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном дальнейшую поддержку Украины, а также возможный формат гарантий безопасности для Украины и всей Европы, передает УНН.

Встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины. Особое внимание уделили сотрудничеству по безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС 

- написал Зеленский.

Зеленский подтвердил визит в Польшу и рассказал первые детали27.01.25, 16:54 • 22717 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский в Кракове обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой развитие украинского оборонного производства и усиление санкционного давления на россию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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