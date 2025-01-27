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Зеленський обговорив з президентом Євроради розвиток оборонного виробництва

Зеленський обговорив з президентом Євроради розвиток оборонного виробництва

Київ • УНН

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Президент України провів зустріч з головою Європейської ради в Кракові щодо 16-го пакету санкцій проти РФ. Обговорили оборонну допомогу та розвиток виробництва зброї в Україні.

Президент Володимир Зеленський в Кракові обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розвиток українського оборонного виробництва та посилення санкційного тиску на росію, передає УНН.

Зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Кракові. Серед основних наших тем – посилення санкційного тиску на росію, 16-й пакет санкцій. Цінуємо сьогоднішнє рішення ЄС продовжити санкції проти росії ще на пів року,

- повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що важливо далі тиснути на путіна, і санкції – один зі справді сильних інструментів.

Обговорили також оборонну допомогу нашій державі, розвиток нашого оборонного виробництва, важливість нових ініціатив із постачання боєприпасів. Усе це посилить позиції України для досягнення справедливого й тривалого миру,

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Країни НАТО мають швидше збільшувати свої запаси зброї, заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пообіцявши, що ЄС підтримає цю мету грошима.

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців - до 31 липня 2025 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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