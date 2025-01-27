Зеленский обсудил с президентом Евросовета развитие оборонного производства
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с председателем Европейского совета в Кракове по 16-му пакету санкций против РФ. Обсудили оборонную помощь и развитие производства оружия в Украине.
Президент Владимир Зеленский в Кракове обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой развитие украинского оборонного производства и усиление санкционного давления на Россию, передает УНН.
Встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой в Кракове. Среди основных наших тем - усиление санкционного давления на россию, 16-й пакет санкций. Ценим сегодняшнее решение ЕС продлить санкции против россии еще на полгода,
Зеленский подчеркнул, что важно дальше давить на путина, и санкции - один из действительно сильных инструментов.
Обсудили также оборонную помощь нашему государству, развитие нашего оборонного производства, важность новых инициатив по поставкам боеприпасов. Все это усилит позиции Украины для достижения справедливого и длительного мира,
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Страны НАТО должны быстрее увеличивать свои запасы оружия, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пообещав, что ЕС поддержит эту цель деньгами.
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев - до 31 июля 2025 года.