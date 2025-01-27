Зеленський обговорив з Макроном подальшу підтримку України та гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з президентом Франції щодо подальшої підтримки та безпекової співпраці. Сторони обговорили формат гарантій безпеки та підтримку вступу України до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном подальшу підтримку України, а також можливий формат гарантій безпеки для України та всієї Європи, передає УНН.
Зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи. Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС
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