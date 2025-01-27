Зеленський обговорив з Макроном подальшу підтримку України та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном подальшу підтримку України, а також можливий формат гарантій безпеки для України та всієї Європи, передає УНН.

Зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи. Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС - написав Зеленський.

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