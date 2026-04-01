Зеленский обсудил с главой МИД Германии вступление Украины в ЕС и угрозы со стороны России
Киев • УНН
Президент призвал ЕС открыть переговорные кластеры и преодолеть политические препятствия. Стороны также обсудили деструктивную деятельность РФ в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что стороны подробно обсудили поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и открытие всех переговорных кластеров.
Глава государства подчеркнул, что блокирование евроинтеграционных стремлений Украины политически мотивировано и несправедливо. По словам Президента, лидеры Европейского Союза должны продемонстрировать принципиальную позицию, чтобы преодолеть все препятствия к открытию переговорных кластеров. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вступить в Евросоюз, ведь наше единство усилит безопасность всей Европы
Президент проинформировал о результатах визита в страны Ближнего Востока и систему защиты жизней, которую Украина предложила там. Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к такому сотрудничеству и со странами Европы, которые нам помогают.
Владимир Зеленский и Йоганн Вадефуль также обсудили актуальные угрозы в контексте деструктивной деятельности России в Европе.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры подробно обсудили переговорный процесс для окончания войны России против Украины.
