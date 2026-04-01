Зеленский обсудил с главой МИД Германии вступление Украины в ЕС и угрозы со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.

Отмечается, что стороны подробно обсудили поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и открытие всех переговорных кластеров.

Глава государства подчеркнул, что блокирование евроинтеграционных стремлений Украины политически мотивировано и несправедливо. По словам Президента, лидеры Европейского Союза должны продемонстрировать принципиальную позицию, чтобы преодолеть все препятствия к открытию переговорных кластеров. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вступить в Евросоюз, ведь наше единство усилит безопасность всей Европы - говорится в сообщении.

Президент проинформировал о результатах визита в страны Ближнего Востока и систему защиты жизней, которую Украина предложила там. Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к такому сотрудничеству и со странами Европы, которые нам помогают.

Владимир Зеленский и Йоганн Вадефуль также обсудили актуальные угрозы в контексте деструктивной деятельности России в Европе.

