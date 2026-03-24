Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

23 марта, 19:55
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
23 марта, 16:59
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
23 марта, 16:01
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
23 марта, 13:02
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
23 марта, 09:58
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 18350 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 13892 просмотра
Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы23 марта, 21:05 • 8300 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo22:13 • 10278 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23:22 • 11919 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 18493 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 24380 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 24564 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 29540 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 35632 просмотра
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 6332 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 13987 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 13775 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 63781 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 64705 просмотра
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Немецкая компания Quantum Systems профинансировала производство зенитных дронов STRILA от WIY Drones. Аппараты сбивают цели на скорости до 350 км/ч.

Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Германия профинансировала 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Германия профинансировала производство 15 тысяч зенитных дронов для Национальной гвардии Украины. Поставки будут осуществляться через немецкую компанию Quantum Systems, но сами беспилотники производит украинская WIY Drones. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идет о дронах-перехватчиках STRILA, разработанных украинской компанией WIY Drones. Она также будет отвечать за обслуживание этих систем.

Закупка стала возможной после инвестиций Quantum Systems в WIY Drones. Компании планируют совместно масштабировать производство, сначала для нужд Украины.

В Quantum Systems заявили, что это часть стратегии поддержки проверенных украинских решений.

Характеристики дронов

STRILA предназначен для перехвата скоростных воздушных целей, в частности дронов типа Shahed. Максимальная скорость составляет до 350 км/ч, высота полета – до 5000 метров.

Дальность с полезной нагрузкой достигает 28 км, а оперативный радиус – около 14 км. Комплекс интегрирован с радиолокационными системами и может автономно выходить в зону поражения.

Quantum Systems уже сотрудничает с украинскими компаниями и поставляет собственные разведывательные дроны Vector для ВСУ. Также компания создала совместное предприятие с украинской Frontline Robotics и развивает производство беспилотников в Европе.

 

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии