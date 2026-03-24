Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Киев • УНН
Немецкая компания Quantum Systems профинансировала производство зенитных дронов STRILA от WIY Drones. Аппараты сбивают цели на скорости до 350 км/ч.
Германия профинансировала 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии
Германия профинансировала производство 15 тысяч зенитных дронов для Национальной гвардии Украины. Поставки будут осуществляться через немецкую компанию Quantum Systems, но сами беспилотники производит украинская WIY Drones. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Речь идет о дронах-перехватчиках STRILA, разработанных украинской компанией WIY Drones. Она также будет отвечать за обслуживание этих систем.
Закупка стала возможной после инвестиций Quantum Systems в WIY Drones. Компании планируют совместно масштабировать производство, сначала для нужд Украины.
В Quantum Systems заявили, что это часть стратегии поддержки проверенных украинских решений.
Характеристики дронов
STRILA предназначен для перехвата скоростных воздушных целей, в частности дронов типа Shahed. Максимальная скорость составляет до 350 км/ч, высота полета – до 5000 метров.
Дальность с полезной нагрузкой достигает 28 км, а оперативный радиус – около 14 км. Комплекс интегрирован с радиолокационными системами и может автономно выходить в зону поражения.
Quantum Systems уже сотрудничает с украинскими компаниями и поставляет собственные разведывательные дроны Vector для ВСУ. Также компания создала совместное предприятие с украинской Frontline Robotics и развивает производство беспилотников в Европе.