Німеччина профінансувала 15 тисяч українських дронів перехоплювачів для Нацгвардії

Німеччина профінансувала виробництво 15 тисяч зенітних дронів для Національної гвардії України. Постачання здійснюватиметься через німецьку компанію Quantum Systems, але самі безпілотники виробляє українська WIY Drones. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Йдеться про дрони-перехоплювачі STRILA, розроблені українською компанією WIY Drones. Вона також відповідатиме за обслуговування цих систем.

Закупівля стала можливою після інвестицій Quantum Systems у WIY Drones. Компанії планують спільно масштабувати виробництво, спочатку для потреб України.

У Quantum Systems заявили, що це частина стратегії підтримки перевірених українських рішень.

Характеристики дронів

STRILA призначений для перехоплення швидкісних повітряних цілей, зокрема дронів типу Shahed. Максимальна швидкість становить до 350 км/год, висота польоту – до 5000 метрів.

Дальність із корисним навантаженням сягає 28 км, а оперативний радіус – близько 14 км. Комплекс інтегрований із радіолокаційними системами та може автономно виходити в зону ураження.

Quantum Systems уже співпрацює з українськими компаніями та постачає власні розвідувальні дрони Vector для ЗСУ. Також компанія створила спільне підприємство з українською Frontline Robotics і розвиває виробництво безпілотників у Європі.

