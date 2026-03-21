Україна зможе отримувати німецьке обладнання для ППО за спрощеною системою - ЗМІ
Київ • УНН
Німецький уряд запровадив генеральну ліцензію терміном на шість місяців для прискорення постачання зброї. Нові правила скасовують окремі дозволи.
Уряд Німеччини спростив експорт обладнання для протиповітряної та морської оборони в Україну та країни Перської затоки. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt із посиланням на заяву міністерки економіки країни Катеріни Райхе, пише УНН.
Деталі
Рішення ухвалено на тлі конфлікту навколо Ірану та потреби України в системах ППО, що зберігається. Нові правила також передбачають обов’язкову звітність для компаній-експортерів.
Невибіркові удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до гострої потреби в озброєннях, насамперед для протиповітряної оборони
Йдеться про запровадження нової генеральної експортної ліцензії терміном на шість місяців. Вона дозволить прискорити постачання озброєння без необхідності отримувати окремі дозволи.
Нагадаємо
росія пропонувала команді Трампа припинити допомогу Ірану в обмін на ізоляцію України від даних США. Адміністрація Трампа відхилила цю пропозицію рф.