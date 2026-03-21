Украина сможет получать немецкое оборудование для ПВО по упрощенной системе - СМИ
Киев • УНН
Немецкое правительство ввело генеральную лицензию сроком на шесть месяцев для ускорения поставок оружия. Новые правила отменяют отдельные разрешения.
Правительство Германии упростило экспорт оборудования для противовоздушной и морской обороны в Украину и страны Персидского залива. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на заявление министра экономики страны Катерины Райхе, пишет УНН.
Решение принято на фоне конфликта вокруг Ирана и сохраняющейся потребности Украины в системах ПВО. Новые правила также предусматривают обязательную отчетность для компаний-экспортеров.
Неизбирательные удары Ирана по странам Персидского залива привели к острой потребности в вооружениях, прежде всего для противовоздушной обороны
Речь идет о введении новой генеральной экспортной лицензии сроком на шесть месяцев. Она позволит ускорить поставки вооружения без необходимости получать отдельные разрешения.
россия предлагала команде Трампа прекратить помощь Ирану в обмен на изоляцию Украины от данных США. Администрация Трампа отклонила это предложение рф.