Зеленский обсудил с делегацией Канады путь Украины в НАТО, оборонную помощь и санкционное давление на рф
Киев • УНН
Президент Украины встретился с делегацией парламента Канады. Обсудили вступление в НАТО, поддержку энергосистемы, оборонную помощь и санкции против рф. Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с многопартийной делегацией парламента Канады во главе со спикером Грегом Фергюсом, передает УНН.
Основное внимание - пути Украины в НАТО и приглашению на вступление в Альянс. Обсудили поддержку нашей энергосистемы перед зимой, оборонную помощь, продолжение санкционного давления на РФ, лидерство Канады в освобождении украинцев
Кроме того, Глава государства поблагодарил Канаду за всю поддержку Украины с самого начала этой войны.
Шмыгаль встретился с делегацией парламента Канады: обсудили реформы и ситуацию в финансовой сфере14 октября 2024, 15:50 • 7447 просмотров