Зеленський обговорив з делегацією Канади шлях України до НАТО, оборонну допомогу та санкційний тиск на рф
Київ • УНН
Президент України зустрівся з делегацією парламенту Канади. Обговорили вступ до НАТО, підтримку енергосистеми, оборонну допомогу та санкції проти рф. Зеленський подякував Канаді за підтримку.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із багатопартійною делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом, передає УНН.
Основна увага – шляху України до НАТО та запрошенню на вступ до Альянсу. Обговорили підтримку нашої енергосистеми перед зимою, оборонну допомогу, продовження санкційного тиску на РФ, лідерство Канади у звільненні українців
Крім того, Глава держави подякував Канаді за всю підтримку України із самого початку цієї війни.
Шмигаль зустрівся з делегацією парламенту Канади: обговорили реформи та ситуацію у фінансовій сфері 14.10.24, 18:50 • 15581 перегляд