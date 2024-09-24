Зеленский обсудил энергетические проекты с руководителями американских компаний в Нью-Йорке

Во время визита в Нью-Йорк Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний, а также с представителями правительства США. Об этом сообщил Президент в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Детали

Зеленский встретился в Нью-Йорке с руководителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний, администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой.

"Основное внимание - подготовке украинской энергосистемы к зиме. Мы подробно обсудили планы и возможность реализации совместных проектов в энергетической сфере. Спасибо за всю поддержку наших людей и украинской энергетики", - отметил Президент.

Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины