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Зеленський обговорив енергетичні проєкти з керівниками американських компаній у Нью-Йорку

Зеленський обговорив енергетичні проєкти з керівниками американських компаній у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 61070 перегляди

Президент України зустрівся з керівниками американських енергетичних, фінансових та страхових компаній у Нью-Йорку. Обговорювалася підготовка української енергосистеми до зими та можливість реалізації спільних проєктів.

Під час візиту до Нью-Йорка Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних американських енергетичних, фінансових та страхових компаній, а також з представниками уряду США. Про це повідомив Президент у соцмережах у вівторок, пише УНН.

Деталі

Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою.

"Основна увага – підготовці української енергосистеми до зими. Ми детально обговорили плани та можливість реалізації спільних проєктів у енергетичній сфері. Дякую за всю підтримку наших людей та української енергетики", - зазначив Президент.

Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США, окремо обговорювали План перемоги України24.09.24, 01:58 • 21408 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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