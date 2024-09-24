Зеленський обговорив енергетичні проєкти з керівниками американських компаній у Нью-Йорку
Київ • УНН
Президент України зустрівся з керівниками американських енергетичних, фінансових та страхових компаній у Нью-Йорку. Обговорювалася підготовка української енергосистеми до зими та можливість реалізації спільних проєктів.
Під час візиту до Нью-Йорка Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних американських енергетичних, фінансових та страхових компаній, а також з представниками уряду США. Про це повідомив Президент у соцмережах у вівторок, пише УНН.
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Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою.
"Основна увага – підготовці української енергосистеми до зими. Ми детально обговорили плани та можливість реалізації спільних проєктів у енергетичній сфері. Дякую за всю підтримку наших людей та української енергетики", - зазначив Президент.
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