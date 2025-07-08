Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Марчука заместителем Главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Марчука заместителем Главы Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, пишет УНН.
Назначить МАРЧУКА Романа Николаевича заместителем Главы Службы внешней разведки Украины
Дополнение
Глава Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак пытался уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Также он может стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра.