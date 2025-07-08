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Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 731 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, пише УНН.

Призначити МАРЧУКА Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України

- ідеться у документі.

Доповнення

 Очільник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак намагався звільнити очільника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова. Також він може стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Олексія Чернишова та ймовірним призначенням Юлії Свириденко на посаду нової прем’єр-міністерки. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Служба зовнішньої розвідки України
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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