Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 9830 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 81775 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 58866 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 59115 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 180108 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 175786 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51591 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству. Он также является послом Украины в Норвегии.

Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии. Об этом информирует УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству

- говорится в указе.

Дополнение

До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельностью, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.

В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.

В 2024 году его избрали председателем наблюдательного совета АО "Запорожтрансформатор".

В 2023-2024 годах Гавриш был советником государственного секретаря Министерства обороны Украины.

В апреле 2025 года его назначили послом Украины в Норвегии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару на должность начальника Центра специальных операций "А" СБУ. Он освобожден от должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом.

