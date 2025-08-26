Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству. Он также является послом Украины в Норвегии.
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии. Об этом информирует УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству
До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельностью, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.
В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.
В 2024 году его избрали председателем наблюдательного совета АО "Запорожтрансформатор".
В 2023-2024 годах Гавриш был советником государственного секретаря Министерства обороны Украины.
В апреле 2025 года его назначили послом Украины в Норвегии.
