Зеленський призначив Хмару начальником Центру спецоперацій СБУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Його звільнено з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.
Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Про це йдеться в президентському указі №657/2025 від 25 серпня, пише УНН.
Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України
Водночас Президент звільнив Євгенія Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ указом №656/2025.
Додамо, неформальна назва Центру спеціальних операцій "А" СБУ - "Альфа".