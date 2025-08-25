$41.280.07
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Волинська область
Зеленський призначив Хмару начальником Центру спецоперацій СБУ

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Його звільнено з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.

Зеленський призначив Хмару начальником Центру спецоперацій СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Про це йдеться в президентському указі №657/2025 від 25 серпня, пише УНН.

Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України

- сказано в указі.

Водночас Президент звільнив Євгенія Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ указом №656/2025.

Додамо, неформальна назва Центру спеціальних операцій "А" СБУ - "Альфа".

Юлія Шрамко

Політика
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна