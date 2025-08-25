Зеленский назначил Хмару начальником Центра спецопераций СБУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару на должность начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Об этом говорится в президентском указе №657/2025 от 25 августа, пишет УНН.
Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины
В то же время Президент уволил Евгения Хмару с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ указом №656/2025.
Добавим, неформальное название Центра специальных операций "А" СБУ - "Альфа".