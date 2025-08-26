Зеленський призначив нового посла України в Ісландії

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 9650 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81043 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 58401 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 58680 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 179294 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 175060 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68023 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66454 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 65950 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51556 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
57%
748мм
Популярнi новини
На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини25 серпня, 11:50 • 4854 перегляди
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідженняPhoto25 серпня, 12:04 • 9462 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73558 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4596 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським17:08 • 7174 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73570 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81048 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 179299 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 175064 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 134020 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4604 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 73570 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 56434 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 92782 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 74327 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Крилата ракета
Гривня

Зеленський призначив нового посла України в Ісландії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом. Він також є послом України в Норвегії.

Зеленський призначив нового посла України в Ісландії

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії. Про це інформує УНН з посиланням на відповідний указ глави держави.

Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом

- йдеться в указі.

Доповнення

До початку дипломатичної роботи Олексій Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.

У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.

У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".

У 2023-2024 роках Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України.

У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Його звільнено з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом.

Зеленський призначив нового голову Покровської РДА23.08.25, 17:53 • 4033 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Нафтогаз України
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Ісландія
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна