Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом. Він також є послом України в Норвегії.
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії. Про це інформує УНН з посиланням на відповідний указ глави держави.
Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом
Доповнення
До початку дипломатичної роботи Олексій Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.
У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.
У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".
У 2023-2024 роках Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України.
У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.
Нагадаємо
