Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
Київ • УНН
Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині.
Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова на посаду голови Покровської райдержаадміністрації на Донеччині. Відповідне розпорядження №101/2025-рп від 23 серпня опубліковане на сайті президента України, пише УНН.
Деталі
"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", — йдеться у розпорядженні президента.
Довідково
Володимир Колосов народився у Покровську у 1962 році. Працював заступником генерального директора ТОВ "АГРОФІРМА "АГРОТІС". У 2020 обрався до Покровської РДА від партії "Порядок".
Після звільнення попереднього очільника Володимира Замотаєва, 18 березня 2025 року, з поста голови РДА, Колосов став виконувачам обовʼязків голови Покровський райдержадміністрації.
Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23.08.25, 18:08 • 732 перегляди