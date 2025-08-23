$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 22459 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 22357 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 23392 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 15350 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 37706 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30528 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 27700 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25245 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24747 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13897 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині.

Зеленський призначив нового голову Покровської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова на посаду голови Покровської райдержаадміністрації на Донеччині. Відповідне розпорядження №101/2025-рп від 23 серпня опубліковане на сайті президента України, пише УНН.

Деталі

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", — йдеться у розпорядженні президента.

Довідково

Володимир Колосов народився у Покровську у 1962 році. Працював заступником генерального директора ТОВ "АГРОФІРМА "АГРОТІС". У 2020 обрався до Покровської РДА від партії "Порядок".

Після звільнення попереднього очільника Володимира Замотаєва, 18 березня 2025 року, з поста голови РДА, Колосов став виконувачам обовʼязків голови Покровський райдержадміністрації.

Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23.08.25, 18:08 • 732 перегляди

Ольга Розгон

Політика
Покровськ
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна