Зеленский назначил нового главу Покровской РГА

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 22549 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 22447 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 23485 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 15397 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 37773 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30541 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 27729 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25247 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24748 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13897 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 20935 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo23 августа, 07:59 • 11341 просмотра
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военногоPhotoVideo23 августа, 09:07 • 5660 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto23 августа, 09:13 • 9264 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23 августа, 09:52 • 12135 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 20971 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 23492 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 25162 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 27731 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 17707 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 19634 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 22334 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 29891 просмотра
Зеленский назначил нового главу Покровской РГА

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской РГА в Донецкой области.

Зеленский назначил нового главу Покровской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова на должность главы Покровской райгосадминистрации в Донецкой области. Соответствующее распоряжение №101/2025-рп от 23 августа опубликовано на сайте президента Украины, пишет УНН.

Детали

«Назначить Колосова Владимира Павловича главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области», — говорится в распоряжении президента.

Справка

Владимир Колосов родился в Покровске в 1962 году. Работал заместителем генерального директора ООО «АГРОФИРМА «АГРОТИС». В 2020 году избрался в Покровскую РГА от партии «Порядок».

После увольнения предыдущего руководителя Владимира Замотаева, 18 марта 2025 года, с поста главы РГА, Колосов стал исполняющим обязанности главы Покровской райгосадминистрации.

Зеленский ввел санкции против граждан разных стран, спонсирующих рф23.08.25, 18:08 • 758 просмотров

Ольга Розгон

Политика
Покровск
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина