Зеленский назначил нового главу Покровской РГА
Киев • УНН
Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской РГА в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова на должность главы Покровской райгосадминистрации в Донецкой области. Соответствующее распоряжение №101/2025-рп от 23 августа опубликовано на сайте президента Украины, пишет УНН.
Детали
«Назначить Колосова Владимира Павловича главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области», — говорится в распоряжении президента.
Справка
Владимир Колосов родился в Покровске в 1962 году. Работал заместителем генерального директора ООО «АГРОФИРМА «АГРОТИС». В 2020 году избрался в Покровскую РГА от партии «Порядок».
После увольнения предыдущего руководителя Владимира Замотаева, 18 марта 2025 года, с поста главы РГА, Колосов стал исполняющим обязанности главы Покровской райгосадминистрации.
