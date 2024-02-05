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Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 08:46  •  13457 просмотра

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Зеленский выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США продолжится, если Трамп будет переизбран президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на неизменность курса США по поддержке Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

Детали 

Комментируя вероятность избрания Дональда Трампа президентом США, Зеленский заявил: 

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то курс (в отношении Украины - ред) останется неизменным". 

По словам Президента, в республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. 

"Решать будет народ Соединенных Штатов, но если он намерен сократить помощь Украине, то это приведет к новому геополитическому раскладу. путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", - предупредил Зеленский.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Зеленський сподівається на подальшу підтримку України з боку США у разі перемоги Трампа на виборах
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