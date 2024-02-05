Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах
Киев • УНН
Зеленский выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США продолжится, если Трамп будет переизбран президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на неизменность курса США по поддержке Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.
Детали
Комментируя вероятность избрания Дональда Трампа президентом США, Зеленский заявил:
"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то курс (в отношении Украины - ред) останется неизменным".
По словам Президента, в республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину.
"Решать будет народ Соединенных Штатов, но если он намерен сократить помощь Украине, то это приведет к новому геополитическому раскладу. путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", - предупредил Зеленский.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу.
Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах
Зеленский выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США продолжится, если Трамп будет переизбран президентом.
россияне ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области - ОВА
Российская ракета повредила инфраструктуру в Покровске Донецкой области.
НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году
На прошлой неделе Национальный банк Украины продал $239 млн и купил более $15 млн на валютном рынке, что стало самым большим недельным объемом с начала года.
Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 114 украинских населенных пунктов и 44 объекта инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и раненые.
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.
В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф
Во временно оккупированном Севастополе сообщили о громких звуках от учений чф рф.
Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"
Президент Зеленский предупредил в интервью, что россия не планирует прекращать войну, и она может дойти до Европы, отметив, что задержки с поставками оборудования привели к тупику.
В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс
Вертолет Ми-8 со специалистами российского министерства по чрезвычайным ситуациям упал в онежское озеро на севере карелии, и хотя его обломки были найдены, члены экипажа не были найдены.
Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей
В Виннице, Украина, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого было эвакуировано 55 человек и один человек погиб.
Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго
Из-за избытка электроэнергии в энергосистеме Украины часть ее экспортировалась в Польшу, а также планируется экспорт в Молдову.