Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на неизменность курса США по поддержке Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

Детали

Комментируя вероятность избрания Дональда Трампа президентом США, Зеленский заявил:

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то курс (в отношении Украины - ред) останется неизменным".

По словам Президента, в республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину.

"Решать будет народ Соединенных Штатов, но если он намерен сократить помощь Украине, то это приведет к новому геополитическому раскладу. путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", - предупредил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу.