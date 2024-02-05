Зеленський сподівається на подальшу підтримку України з боку США у разі перемоги Трампа на виборах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на незмінність курсу США щодо підтримки України у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.

Деталі

Коментуючи ймовірність обрання Дональда Трампа президентом США, Зеленський заявив:

"Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то курс (щодо України - ред. ) залишиться незмінним".

За словами Президента, у республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну.

"Вирішувати буде народ Сполучених Штатів, але якщо він має намір скоротити допомогу Україні, то це призведе до нового геополітичного розкладу. путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться", - попередив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф не планує зупинятися, а тому війна може прийти і до Європи.