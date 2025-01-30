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Зеленский имел долгий разговор с Будановым относительно текущих задач и перспектив

Зеленский имел долгий разговор с Будановым относительно текущих задач и перспектив

Киев  •  УНН

 • 8856 просмотра

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Президент Украины провел длительный разговор с главой ГУР МОУ Будановым о задачах и возможных сценариях. Также заслушал доклад Главкома ВСУ Сирского о ситуации на фронте и отметил успехи военных подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня состоялся долгий разговор с главой Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым относительно текущих задач и перспектив, а также возможных сценариев, пишет УНН.

Был... сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно 

- сообщил Зеленский во время видеообращения.

Добавим

Кроме того, Президент заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского по фронту и Курской операции.

«Есть за что отметить наши бригады, и особенно - 225-й отдельный штурмовой батальон - смело и настойчиво уничтожают врага, а также - 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада - молодцы, ребята! И сегодня благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники. Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери россии», - резюмировал Зеленский.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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