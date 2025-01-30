Зеленский имел долгий разговор с Будановым относительно текущих задач и перспектив
Киев • УНН
Президент Украины провел длительный разговор с главой ГУР МОУ Будановым о задачах и возможных сценариях. Также заслушал доклад Главкома ВСУ Сирского о ситуации на фронте и отметил успехи военных подразделений.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня состоялся долгий разговор с главой Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым относительно текущих задач и перспектив, а также возможных сценариев, пишет УНН.
Был... сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно
Добавим
Кроме того, Президент заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского по фронту и Курской операции.
«Есть за что отметить наши бригады, и особенно - 225-й отдельный штурмовой батальон - смело и настойчиво уничтожают врага, а также - 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада - молодцы, ребята! И сегодня благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники. Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери россии», - резюмировал Зеленский.
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