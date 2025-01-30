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Зеленський мав довгу розмову з Будановим щодо поточних завдань і перспектив

Київ • УНН

 • 51798 перегляди

Президент України провів тривалу розмову з головою ГУР МОУ Будановим щодо завдань та можливих сценаріїв. Також заслухав доповідь Головкома ЗСУ Сирського про ситуацію на фронті та відзначив успіхи військових підрозділів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбулася довга розмова з очільником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим щодо поточних завдань і перспектив, а також можливих сценаріїв, пише УНН.

Була ... сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно 

- повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Додамо

Крім того, Президент заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та Курської операції.

"Є за що відзначити наші бригади, і особливо – 225-й окремий штурмовий батальйон – сміливо й наполегливо знищують ворога, а також – 82-га окрема десантно-штурмова бригада – молодці, хлопці! І сьогодні вдячність Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати росії", - резюмував Зеленський.

Генштаб: у межах доби окупаційні сили втратили 1270 військовослужбовців30.01.25, 07:27 • 115516 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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