Зеленський мав довгу розмову з Будановим щодо поточних завдань і перспектив

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбулася довга розмова з очільником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим щодо поточних завдань і перспектив, а також можливих сценаріїв, пише УНН.

Була ... сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Крім того, Президент заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та Курської операції.

"Є за що відзначити наші бригади, і особливо – 225-й окремий штурмовий батальйон – сміливо й наполегливо знищують ворога, а також – 82-га окрема десантно-штурмова бригада – молодці, хлопці! І сьогодні вдячність Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати росії", - резюмував Зеленський.

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