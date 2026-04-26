Зеленский и Рено-Бассо обсудили восстановление конфайнмента на ЧАЭС

Восстановление конфайнмента на ЧАЭС, поврежденного российскими атаками, было предметом переговоров президента Украины и президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"В Чернобыле встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС, который повредил российский дрон в феврале 2025 года, а также для преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы", – написал Зеленский в Телеграме.

