Зеленский и Рено-Бассо обсудили восстановление конфайнмента на ЧАЭС
Киев • УНН
Президент Украины и глава ЕБРР обсудили восстановление конфайнмента на ЧАЭС. Объект был поврежден российским дроном в феврале 2025 года.
Восстановление конфайнмента на ЧАЭС, поврежденного российскими атаками, было предметом переговоров президента Украины и президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
"В Чернобыле встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС, который повредил российский дрон в феврале 2025 года, а также для преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы", – написал Зеленский в Телеграме.
