Зеленский дистанционно направлял действия Украины в переговорах с США в Джидде - МИД
Киев • УНН
Президент Зеленский дистанционно руководил действиями украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта. Переговоры привели к отмене паузы в обмене разведданными.
Президент Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации 11 марта во время переговоров с США в Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в среду, передает УНН.
Детали
Переговоры в Джидде, отметил представитель МИД, были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели, отметил он.
Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично Президент Украины Владимир Зеленский
Представитель МИД указал, что именно Президент "направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат".
Дополнение
11 марта состоялись переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По их результатам стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.
Также Украина выразила готовность принять американское предложение по 30-дневному режиму прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.
Кроме того, по результатам переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно быстрее заключить так называемое ресурсное соглашение.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, рассказывая о переговорах, заявлял, что украинская и американская делегации говорили, как партнеры и друзья. Для США важно мнение Украины.
В ОП анонсировали обсуждение деталей прекращения огня уже на следующей неделе12.03.25, 03:00 • 16324 просмотра