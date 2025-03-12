Зеленський дистанційно скеровував дії України у переговорах з США в Джидді - МЗС
Київ • УНН
Президент Зеленський дистанційно керував діями української делегації на переговорах з США в Саудівській Аравії 11 березня. Переговори призвели до скасування паузи в обміні розвідданими.
Президент Володимир Зеленський в дистанційному режимі скеровував дії української делегації 11 березня під час переговорів з США в Саудівській Аравії. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у середу, передає УНН.
Деталі
Переговори в Джидді, зазначив речник МЗС, були одними з найцікавіших із тих, у яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети, зазначив він.
Усе це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Президент України Володимир Зеленський
Речник МЗС вказав, що саме Президент "спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат".
Доповнення
11 березня відбулися переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії. За їх результатом стало відомо, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Також Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.
Окрім того, за результатами перемовин Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти так звану ресурсну угоду.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, розповідаючи про переговори заявляв, що українська та американська делегації говорили, як партнери та друзі. Для США важлива думка України.
В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня 12.03.25, 03:00 • 16326 переглядiв