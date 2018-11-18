Сбитого контрабандистами пограничника похоронят в понедельник

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113241 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150700 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145146 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136779 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сбитого контрабандистами пограничника похоронят в понедельник

Сбитого контрабандистами пограничника похоронят в понедельник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничника, которого смертельно сбили контрабандисты, будут хоронить завтра, 19 ноября, в городе Хмельницком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Мукачевском пограничном отряде.

"Похороны будет завтра в Хмельницком", - отметили в отряде, добавив, что время прощания пока не известно.

По данным Госпогранслужбы, погибший пограничник - начальник отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда Вадим Березенский, 1984 года рождения.

Как сообщили пограничники, его будут хоронить на родине.

Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Пострадавший был госпитализирован в больницу и находился в коме.

Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставался тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выходя из комы.

Также УНН узнал, что задержанному за наезд на автомобиле на пограничника в ближайшие сутки изберут меру пресечения, обвинение потребует содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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