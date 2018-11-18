Сбитого контрабандистами пограничника похоронят в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничника, которого смертельно сбили контрабандисты, будут хоронить завтра, 19 ноября, в городе Хмельницком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Мукачевском пограничном отряде.
"Похороны будет завтра в Хмельницком", - отметили в отряде, добавив, что время прощания пока не известно.
По данным Госпогранслужбы, погибший пограничник - начальник отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда Вадим Березенский, 1984 года рождения.
Как сообщили пограничники, его будут хоронить на родине.
Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Пострадавший был госпитализирован в больницу и находился в коме.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставался тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выходя из комы.
Также УНН узнал, что задержанному за наезд на автомобиле на пограничника в ближайшие сутки изберут меру пресечения, обвинение потребует содержания под стражей.