Для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Затриманому за наїзд на автомобілі на прикордонника на кордоні з Румунією у межах Закарпатської області найближчої доби оберуть запобіжний захід, обвинувачення вимагатиме тримання під вартою. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Наразі підозрюваного у злочині відвозять до ГУ НП України у Закарпатській області, для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Очікується, що запобіжний захід йому оберуть у найближчу добу", - повідомив співрозмовник агентства.
При цьому раніше у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області повідомили, що працівники поліції спільно зі співробітниками опeративно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби в сeлі Діловe.
"Сьогодні, 17 листопада, на підставі ухвали судді Ужгородського міськрайонного суду, працівники поліції затримали 34-річного мешканця Рахова", - вказали у поліції.
У поліції також підтвердили, що підозрюваного "доправлять... до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", додавши, що проводять необхідні слідчі дії.
"Затриманому інкриміновано злочинні дії за статтeю 348 Кримінального кодeксу України", - вказали у поліції.
Нагадаємо, днями контрабандисти збили автомобілем прикордонника відділу "Ділове" Мукачівського загону. Військовослужбовець впав у кому. 17 листопада прикордонник, якого збили автомобілем на кордоні з Румунією, помер.