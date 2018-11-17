Для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника проситимуть арешт

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Затриманому за наїзд на автомобілі на прикордонника на кордоні з Румунією у межах Закарпатської області найближчої доби оберуть запобіжний захід, обвинувачення вимагатиме тримання під вартою. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Наразі підозрюваного у злочині відвозять до ГУ НП України у Закарпатській області, для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Очікується, що запобіжний захід йому оберуть у найближчу добу", - повідомив співрозмовник агентства.

При цьому раніше у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області повідомили, що працівники поліції спільно зі співробітниками опeративно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби в сeлі Діловe.

"Сьогодні, 17 листопада, на підставі ухвали судді Ужгородського міськрайонного суду, працівники поліції затримали 34-річного мешканця Рахова", - вказали у поліції.

У поліції також підтвердили, що підозрюваного "доправлять... до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", додавши, що проводять необхідні слідчі дії.

"Затриманому інкриміновано злочинні дії за статтeю 348 Кримінального кодeксу України", - вказали у поліції.

Нагадаємо, днями контрабандисти збили автомобілем прикордонника відділу "Ділове" Мукачівського загону. Військовослужбовець впав у кому. 17 листопада прикордонник, якого збили автомобілем на кордоні з Румунією, помер.

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