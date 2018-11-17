Для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника проситимуть арешт

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Затриманому за наїзд на автомобілі на прикордонника на кордоні з Румунією у межах Закарпатської області найближчої доби оберуть запобіжний захід, обвинувачення вимагатиме тримання під вартою. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.