Збитий автомобілем прикордонник помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прикордонник, якого днями збили автомобілем на кордоні з Румунією, помер, не вийшовши з коми. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал у суботу в Facebook, передає УНН.
"Годину тому від отриманих травм в лікарні, не приходячи до свідомості, помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський. Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов’язку", - зазначив голова ДПСУ.
"Особа, яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок - наїзд на прикордонника, уже в поліції. Сподіваємося, що правосуддя буде суворим та справедливим", - додав він.
Нагадаємо, днями контрабандисти збили автомобілем прикордонника відділу "Ділове" Мукачівського загону. Військовослужбовець впав у кому.