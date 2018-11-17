Сбитый контрабандистами пограничник скончался в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пограничник, которого на днях сбили автомобилем на границе с Румынией, умер, не выйдя из комы. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в субботу в Facebook, передает УНН.
"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание, скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский. Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального долга", - отметил глава ГПСУ.
"Лицо, совершившее этот бессмысленный и жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет строгим и справедливым", - добавил он.
Напомним, на днях контрабандисты сбили автомобилем пограничника отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Военнослужащий впал в кому.