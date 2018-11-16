Контрабандисти на авто збили прикордонника, він у комі

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника, наразі постраждалий перебуває у стані коми. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“У результаті чергових зухвалих дій контрабандисти збили автомобілем прикордонника відділу „Ділове“ Мукачівського загону. В даний час військовослужбовець перебуває в комі”, — йдеться у повідомленні.

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Злочинні дії контрабандистів співробітники Держприкордонслужби викрили разом з прикордонниками Румунії пізно ввечері 15 листопада. Під час спільних дій по той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Невдовзі неподалік річки Тиса, по якій проходить держрубіж, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення незаконної оборудки.

У ході первинного з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу “Ділове” інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем марки Audi. У результаті наїзду офіцер — прикордонник отримав тяжкі травми. До місця події викликано карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання. Стан прикордонника важкий.

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Автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника, затримано, сам водій з місця втік, його особу попередньо вже встановлено. Спільно зі співробітниками Національної поліції тривають подальші пошукові заходи. Дії водія підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України “Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця”.

У зв’язку з такими діями порушників Державна прикордонна служба України переходить виключно на посилений варіант охорони державного кордону, при цьому для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в межах чинного законодавства застосовуватиме зброю.

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Нагадаємо, 8 серпня конфлікт зі стріляниною стався між прикордонником та двома місцевими мешканцями у селищі Великий Бичків на Закарпатті. У результаті прикордонника госпіталізували до лікарні. Згодом стали відомі обставини нападу.

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