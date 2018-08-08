У ДПСУ розповіли подробиці нападу на прикордонника на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Контрабандисти напали та стріляли у прикордонника у Закарпатській області. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Одну з спроб переміщення товарів за допомогою літальних апаратів виявили вчора прикордонники Мукачівського загону поблизу населеного пункту Великий Бичків. Під час несення служби наряд, очолюваний начальником прикордонного підрозділу, зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну. Аби викрити місця можливого злету та посадки безпілотника прикордонники відстежували його переміщення. Невдовзі охоронці кордону зафіксували його посадку на території одного з помешкань", - йдеться в повідомленні.
У цей час до прикордонника підбігли троє чоловіків і почали завдавати йому удари. Один з чоловіків вистрелив офіцеру в спину з травматичної зброї.
"З метою припинення злочину до місця події викликано наряд поліції. Двох нападників затримано, особа третього наразі встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника. Інформацію про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.345 КК України "Погроза або насильство до працівника правоохоронного органу" внесено до ЄРДР", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, конфлікт зі стріляниною стався між прикордонником та двома місцевими мешканцями у селищі Великий Бичків на Закарпатті. У результаті прикордонника госпіталізували до лікарні.